Giuliettiny noci

Autorský sólový multimediální projekt inspirovaný Giuliettou Masina, italskou herečkou a manželkou velkého filmového režiséra. Filmové obrazy. Repliky postav. Fakta a dohady o životě herečky a režiséra. Před kamerou, za kamerou. Federicovy promluvy.

Giuliettiny pohledy. To všechno jsme rozstříhali, slepili vlastním citem a vzniklou koláž pověsili do pokoje nad postel… „Je to tak dávný vztah, až někdy mám dojem, že tu byl ještě předtím, než jsme se setkali.“ Federico Fellini Inscenační tým Hraje: Lucie Hrochová Režie a dramaturgie: Kamila Konývková Kostřicová, Lucie Hrochová Dramaturgická spolupráce: Sabina Hlubková Scénografie: Kateřina Doleželová Světelný design: Michal Horáček Videoprojekce: Petra Bučková Hudební spolupráce: Jonáš Konývka Produkce: Martina Watzková Fotografie: Nikola Minářová, Miroslav Niya Němeček Technická spolupráce: Jan Neugebauer, Tomáš Tušer Inscenace vznikla ve Studiu Marta jakožto absolventský projekt Lucie Hrochové v rámci Ateliéru fyzického divadla Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.