I. abonentní koncert - Koncert vítězů Azrieliho hudebních cen

Program

Leon Stein​​​​​​​ – „Dance of the Joyous“ ze Three Hassidic Dances

Srul Irving Glick – „Let Him Kiss Me“ a „How Beautiful You Are My Love“ ze Seven Tableaux z cyklu The Song of Songs (aranže Francois Vallières)

Avner Dorman – Nigunim pro housle a orchestr

— Přestávka —

Kelly-Marie Murphy​​​​​​​ – En el escuro es todo uno (Tma vše mění v jediné) pro violoncello a harfu

Gustav Mahler​​​​​​​ – “Adagio” ze symfonie č. 10

Účinkující

Sharon Azrieli soprán

Lara St. John housle

COULOIR:

Ariel Barnes violoncello

Heidi Krutzen harfa

Steven Mercurio dirigent

Český národní symfonický orchestr