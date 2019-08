Mezinárodní hudební festival Mladá Praha

Program:

Johann Sebastian Bach Braniborský koncert G dur No. 3

Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro housle a orchestr G dur No. 3

Traditional Japanese Folk Song “SAKURA SAKURA“ (arr. K. Hayashi)

Masao Yokoyama Rhapsody on a Theme of KUSATSU-BUSHI

Antonín Dvořák Serenáda E dur pro smyčcový orchestr

Účinkující:

Shinagawa Junior String Orchestra (J)

Jan Mráček (CZ) housle

Reiji Inda(J) dirigent