Building Conversation/ Thinking Together

Inscenace se koná na Nové scéně – ve zkušebně.

Představení bude v souladu se Zásadami pro zpracování a ochranu osobních údajů Národního divadla natáčeno pro dokumentární a informační účely.

V českém jazyce.

Slovy vyznáváme lásku, slovem vyhlašujeme válku, slovy vychováváme své děti. Od prvního do posledního okamžiku života člověk řekne kolem osmi miliard slov. Přečteme a uslyšíme pětkrát víc. Lidská kultura je založená na debatě, na mluvení. Evropa je konverzace. Nizozemí je konverzace. My jsme konverzace.

Building Conversation je cvičení.

Building Conversation je jako skupinový volný pád: člověk se pustí do debaty s ostatními, aniž by věděl, jak dopadne.

Building Conversation vytvořila umělců, které zajímá, co se stane, když spolu začneme debatovat. Nechali se inspirovat konverzačními technikami z celého světa a vedou několik různých konverzací s účastníky v nejrůznějších evropských městech.

Jak mluvíme? Jak nakládáme se slovy? Jak úspěšní, chytří, agresivní nebo laskaví jsme v debatě? To přesně zjišťuje Building Conversation: věnuje se tomu, jak mluvíme. Mimo svůj každodenní provoz, mimo své běžné zvyklosti. Pojďte si s námi zakonverzovat.