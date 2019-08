Zem pamätá

Životopisná, dokumentární, ale taky zábavná až spektakulární – to je nejnovější inscenace režiséra Jiřího Havelky, kterou připravil v martinském Slovenském komorním divadle. Karol Duchoň byl slavný slovenský zpěvák s rychlým, ale symptomatickým životním osudem, jejž můžeme do značné míry vnímat jako trefnou metaforu našeho života za normalizace. „Obyčejný“ chlapec s geniálním hlasem a jedinou touhou – zpívat – se dostává mezi dvě soukolí. Jedním z nich je sláva, po níž touží a která přichází rychle a je takřka nezvladatelná, a druhým socialistická moc, která si člověka podmaňuje, a nakonec ho beze zbytku stráví. Hlavní hrdina je svým osudem spíš nesen, než že by jej měl pevně v rukách. Soubor zřetelně ochotně přijal poetiku režiséra Havelky a dobře si rozumí s jeho hravým stylem, který balancuje na hranici ironie a soustavné hry.

Představení se odehraje ve slovenštině, bez titulků.

Přibližná délka představení:

2 hodiny, hraje se bez přestávky.