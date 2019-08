Happening/Akce! |multižánrová prostorová zkušenost pod taktovkou KinocirKusu|

Našim cílem je vytvořit přechodné platformy a inovativní prostory, kde se lidé mohou spojit a zúčastnit se s prostředím. Začínáme v 19:30 s promítáním filmu, který nám poskytl projekt „ Promítej i ty! “ Íránský rave

Režie: Susanne Regina Meures Země původu: Switzerland Rok výroby: 2016 Stopáž: 84 min. V zemi panuje tvrdá kázeň, cenzura, ulice křižují hlídky mravnostní policie. Odpovědí mladých je ilegální hudba a undergroundové večírky, které mají setřást všudypřítomný tlak. Araš a Anúš dělají rave music v zemi, kde je to úředně považováno za dílo Satana. Párty se pořádají v bunkrech nebo na poušti, provází je strach z razií, bití a vězení. Dvacetiletí kluci na systém vyzrají, svépomocí vydají nepovolené CD a získají pozvání na mezinárodní festival ve Švýcarsku. S vymodlenými vízy v kapse jim začíná nelehké rozhodování. Chtějí opustit domov a požádat o azyl? Svíravou atmosféru dokumentu podtrhují autentické snímky skryté kamery mobilního telefonu.

Od 21:00 | AV stage - Beduan DJ set - Sqare - experimental techno liveset | Oh My Gear crew ] - DJ Mr.Gorby VJs: PleiOne | ThaSun | Philipi | Murielle | m0rf | Gorby | IT | Kvasnik & friends [open consolle] Instalace - Vizinka [ Vašek Semerád - představení programu pro vizuální improvizaci - Catch me! [ KinocirKus ] - Světelná instalace [ KinocirKus ]