Start up: Apart / Surface Depression and the Emergence of New Habitants

I přesto, že od 70. let procházíme cyklickými obdobími různých krizí pozdního kapitalismu, zdá se, že průmyslová modernita ještě není zcela vyčerpána. Tam, kde historicky nejcitlivěji dochází k jejímu otřesu, zároveň vzniká nový druh požitku z technologického determinismu. Slovenský kolektiv Apart nás skrze slastný komoditní fetiš nechá drasticky nahlédnout do našeho vědomí uprostřed období současné environmentální tragédie.

