Pojď dál! Zápisy online! - Praha

POJĎ DÁL! OTVÍRÁME DVEŘE DO SVĚTA NOVÉHO POZNÁNÍ. ZÁPISY DO KROUŽKŮ 2019/2020 A je to tady. Nový školní rok už je zde. A my jsme tady taky! Stále ještě nabízíme poslední volná místa v kroužcích, kurzech a dalších aktivitách pro děti, mládež a dospělé. Baví tě tanec a nevíš, jaký styl si vybrat? Podívej se na náš web, kde najdeš hned několik tanečních stylů – breakdance, břišní tance, irské tance, moderní gymnastiku, streetdance nebo výrazový tanec. To vše si ještě můžeš vybrat, nabízíme poslední volná místa.

Chceš se pravidelně hýbat a naučit se nový sport? Tak tady máme hned několik zajímavých sportů, kde se najdou ještě poslední volná místa. Kdo již má základy v badmintonu, může si přidat do kroužku – badminton soutěže. Pro dospělé je volno na aikidu. Baví tě hledat poklady? Tak to se musíš přidat do Geocatchingu. Pro nejmenší je připravena hravá jóga a pohybové hry. Pokud se chceš věnovat něčemu úplně novému, je zde pro tebe pozemní hokej. Nebo tradiční stolní tenis. Rád se věnuješ tvoření a umění? Můžeš se přidat do kroužku kutilové, který je připraven i pro rodiče s dětmi. Nebo si jen tak přijď tvořit pro radost. Jestli tě zajímá divadlo, tak je zde pro tebe soubor IMPROvizace, který se zabývá technikami improvizace. Je pro tebe na prvním místě příroda? Máme pro tebe několik kroužků, kde jí budeš hodně blízko. Na kroužku chovatel se dozvíš, jak se chovat ke svému mazlíčkovi. Nebo si vyzkoušíš, že věda je zábava.

