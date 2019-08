New Order v Praze

Britští New Order vystoupí v říjnu poprvé v Praze.

Jedna z nejuznávanějších a nejvlivnějších kapel osmdesátých let NEW ORDER vystoupí 3. října 2019 ve Foru Karlín. New Order, britská post-punková formace, vznikla na základech původních Joy Division poté, co její frontman Ian Curtis spáchal sebevraždu. Zbývající trio Bernard Sumner (kytara), Peter Hook (basa) a Stephen Morris (bicí) ještě tentýž rok založili New Order se Sumnerem jako zpěvákem a novou posilou klávesistkou a kytaristkou Gillian Gilbertovou.

Jejich debutové album Movement (1981) se neslo ještě ve stínu Joy Division, ale již na druhém albu z roku 1983 Power, Corruption & Lies představili svůj hudební mix post punku, elektroniky a taneční hudby a potvrdili tím svou jedinečnost. Z tohoto CD také pochází skladba Blue Monday, která se stala nejlépe prodávajícím 12 palcovým singlem všech dob. Prodalo se více než tři miliony kopií a píseň získala ocenění NME Awards za nejlepší singl. V osmdesátých letech byli New Order na vrcholu své popularity a v tomto období vydali další alba jako Low-Life (1985), Brotherhood (1986) Substance (1987) a Technique (1989). V mezidobí došlo v kapele k několika pauzám, kdy se členové věnovali vlastním projektům, poté ale natočili další jako Republic (1993) Get Ready (2001) a Waiting for the Sirens’ Call (2005).

V roce 2007 kapelu opustil Peter Hook.Od roku 2011 hrají v sestavě Bernard Sumner (kytara, zpěv), Phil Cunningham (keyboard, programming), Gillian Gilbert (keyboard, kytara), Tom Chapman (basa), Stephen Morris (bicí), ve které vydali jejich desáté studiové album Music Complete (2015). Průřez jejich tvorbou představí i v rámci pražského vystoupení 3. října ve velkém sále pražské Lucerny.