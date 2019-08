Festival Prague mussel week přiveze ve dnech 23. až 29. září do Prahy moře i s jeho největšími dary. Do více než stovky pražských restaurací dorazí přes 16 tun holandských slávek špičkové kvality. Mušloví fandové i úplní nováčci je budou moci ochutnat ve speciálním menu, a to díky slevovým voucherům jen za poloviční cenu.