Postmodern Jukebox v Praze

Americké uskupení Postmodern Jukebox, od jehož založení uplynulo již deset let a za tu dobu odehráli stovky vyprodaných koncertů na šesti kontinentech a jejich repertoár pokrývá to covery toho nejlepšího, co nabízí posledních dvacet let pop music, se po velkém úspěchu vrací do Čech. V rámci turné Welcome To The Twenties 2.0 zde nabídne naprosto jedinečnou show.

S více než miliardou shlédnutých videí, 3,5 miliony odběratelů na Youtube a 1,7 milionem fanoušků na Facebooku patří toto nadčasové hudební těleso k nejpopulárnějšímu svého druhu na světě.