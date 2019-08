PKF - Prague Philharmonia: Busoni. Ravel. Strauss (A2)

Pokud je něco, co díla a skladatele v tomto programu spojuje, pak je to určitě čas. Všechna díla totiž vznikla v průběhu dvaceti let v první polovině dvacátého století a v každém z nich se jejich autoři vracejí zpět v čase a inspirují se mistry baroka a klasicismu.

JOHANN SEBASTIAN BACH

Ricercare a 6 voci z Hudební obětiny BWV 1079/5 (úprava Anton Webern)

FERRUCCIO BUSONI

Divertimento pro flétnu a malý orchestr B dur op. 52

MAURICE RAVEL

Náhrobek Couperinův (Le tombeau de Couperin)

RICHARD STRAUSS

Měšťák šlechticem (Der Bürger als Edelmann), suita op. 60

Václav Mácha — klavír

Kaspar Zehnder — flétna, dirigent