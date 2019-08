Kroužek Natoč si svůj film pro děti v Muzeu Karla Zemana

Koukají vaše děti rády na filmy, a chtěly by si zkusit samy jeden natočit? Neustále doma něco natáčí a nutí pózovat své domácí mazlíčky a možná nutí hrát i vás? Pojďme tu jejich lásku k videu smysluplně využít a dejme jim základy filmového řemesla!

Na kroužku „Natoč si svůj film“ provedou děti zkušení lektoři ze spolku FreeCinema všemi fázemi výroby krátkého filmu. Naučí je psát scénář, vytvářet storyboard, ovládat kameru i zvuk. Během kroužku vytvoří společnými silami několik krátkých filmů od A do Z. Ty budou nakonec promítány na velkém plátně v pražském kině na slavnostní premiéře pro rodiče a přátele.

Kroužek probíhá každé úterý od 17 do 19 hodin. Začínáme 8. 10. 2019.

Cena za kroužek (12 dvouhodinových lekcí) je od 4 800 Kč a zahrnuje veškerou techniku, počítačové programy a další materiály. Doporučeno pro děti od 12 let do 17 let.