Autorský koncert Rockoons a Crispy Cheeks v Dejvické klubovně

The Rockoons zjistili, že vlastní písničky mají jejich posluchači (i oni sami) čím dál radši a v repertoáru už jich mají tolik, že zvládnou udělat autorský koncert. Tak do toho! Těšte se na folkové balady, ale i tvrdší kousky a rock'n'rollové pecky z rockooní dílny. Nebude ale chybět ani spousta líbezných vícehlasů, blbých vtipů a piva, které to všechno kdyžtak zachrání.

Crispy Cheeks jsou altenativní rocková kapela, která i v triu zvládne uhranout i náročného posluchače. Přijďte si poslechnout, jak jim to hraje s novým baskytaristou Vlastou Novákem. Hudba Crispy Cheeks má základy v rock'n'rollu, folku a blues, zaujme svou originalitou i energií, kterou poznáte nejlépe přímo na živo, tak se stavte!