Svavar Knútur and The Rocketboys v Praze

Islandský Troubadour Svavar Knútur – tento eklektický hudebník, ovlivněný bolestí a úzkostí dlouhých temných zim a 24 hodinovým svitem do očí bijícího letního slunce, který se v posledních letech změnil v klidného a vznešeného zpěváka a skladatele, vystupuje na svém letošním Evropském turné s dvojicí muzikantů z Texasu ze skupiny THE ROCKETBOYS, a to JUSTINEM WISEMANEM a BRANDONEM KINDEREM. Koncert bude tedy složen z repertoáru Knútura, z repertoáru The Rocketboys a ze společné tvorby vystupující trojice.

Indie rocková skupina The Rocketboys nedávno vydala své třetí album Certain Circles – „svátek bujného, vrstveného zvuku a stoupajících harmonií“ (KUTX 98.9FM).