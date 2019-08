Laco Deczi & Celula N.Y. + Chris DePino

No čau, bratranče, letos po šesti letech zahrajeme v Čechách také v létě. Odehrajeme pět velkých koncertů společně s mojím životním kamarádem, vynikajícím americkým harmonikářem Chrisem DePinem. Ty z vás, co ho už viděli, vědí, že je to vždy show jako hovado.

Koncert v Praze proběhne kousek od věhlasného, znovuotevřeného Pivovaru Pražan v Gauči ve Stromovce na pražském Výstavišti (kdysi se to tam jmenovalo po tom práskačovi bolševickém).