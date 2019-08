Diego je usměvavý kluk z předměstí, který miluje fotbal a svou velkou rodinu. Díky obrovskému talentu plní sny sobě, svým blízkým i stovkám milionů fanoušků po celém světě. V Neapoli, kde by i ďábel potřeboval bodyguarda, se Diego stává Bohem. Fanatický obdiv a slávu je těžké ustát a Diego skrývá svou lidskou tvář čím dál víc pod masku Maradony. Tomu nejsou cizí divoké večírky, nevěry, podvody, kokain ani pletky s mafií. Zničující spirála se roztáčí. Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif Kapadia (Senna, Amy) z více než 500 hodin záběrů z Maradonova soukromého archivu.

Proč tento film:

“Hlubokých lidských příběhů slavných osobností tu bylo už mnoho. U Senny a Amy jsem si potvrdila, že nejlíp je umí zpracovat Asif Kapadia. Je fascinující, jak komplexní a probarvený příběh dokáže poskládat bez mluvících hlav a umělých rekonstrukcí situací, pouze s použitím autentických archivů. U Diega Maradony nejenže Kapadia odvedl opět skvělou práci, ale nabídl mi dokonce ještě něco navíc. Je to moment, kdy Diega odsoudí celá Itálie, přestože dělal jen to, co umí nejlíp a co po něm celý život všichni chtěli, hrál fotbal a dal gól. Moment, který determinoval celý jeho následující život. A tenhle moment vás musí zasáhnout, i když vám je fotbal úplně ukradený. Mně fotbal úplně ukradený není, ale i bez toho bych si dovolila říct, že snímek Diego Maradona je jeden z nejlepších filmů, který jsem v posledních letech viděla.” Anna Lísalová, Aerofilms

Režie: Asif Kapadia. Dokumentární. VB, 2019, 130 minut, CZ titulky. Přístupné od 12 let