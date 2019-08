Břetislav Kostka: Malebná zákoutí Prahy

Fotograf, výtvarník a muzikant Břetislav Kostka bude celý měsíc září vystavovat své obrazy v KC Zahrada na Chodově. Obrazy Břetislava Kostky působí až pohádkově. Autor na nich zachycuje malebná zákoutí. Má Prahu rád, v jejich uličkách se s oblibou toulá. Zaměřuje se na nároží a rohy budov či křižovatky v čarovných, starobylých uličkách. „Začátky mé tvorby jsou v osmdesátých letech. Jako fotoreportér jsem tehdy pracoval v Zemědělských novinách a bývalo zvykem, že redaktoři představovali své koníčky. V té době jsem maloval miniatury temperou. Už tehdy mě inspirovala Malá Strana a Staré Město, kde jsem objevoval stálé nové náměty,” říká Břetislav Kostka. Postupně začal formát zvětšovat, temperu nahradil olej na plátně, ale Praha zůstala, vždycky v naivistickém stylu.

Rodilý Pražák žije už několik let poblíž Kladna. Do hlavního města zajíždí s fotoaparátem a hledá fotogenická zákoutí. Má za sebou řadu výstav. Jeho Prahu obdivovali ve Františkových Lázních, Ústí nad Labem, Praze, Berouně, Velvarech, Příbrami a celých patnáct let zdobily cukrárnu jeho kamaráda v Praze. S obrazy se můžete setkat i v pražské Galerii Hošek.

Jeho foukací harmonika i kytara má uplatnění v country kapele Kudrnáči i v bluesovém seskupení Dvanáctka s kterou zahájí vernisáž 4. září v 18. hodin.

Dlažba vysázená kostkami zdobí každý obraz. Svá díla signuje příznačně kostkou ke hře Člověče, nezlob se! Jeho obrázky působí veselým dojmem, objekty před námi tančí, okna a dveře spolu hovoří a přitom nás lákají na exkurzi. Nechybí veselé fasády, vůně květin a dokořán otevřená okna plná tajemství. Alespoň virtuálně. Rozhodně z výstavy žádný návštěvník neodejde smutný. Jeho obrazy prý dovedou pohladit duši a o to se dlouhé roky snaží.

Vernisáž k výstavě: 4.9.2019 / 18.00 – foyer KC Zahrada