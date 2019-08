Stálo to za to? Měl smysl rozpad Rakouska­-Uherska a vznik Československa? Bylo samostatné Československo, jak tvrdil Edvard Beneš, miláčkem Doho­dy, nebo, jak o pár let později posměšně deklaroval Adolf Hitler, „slepým střevem“ Versailleské smlouvy? Lze hledat kořeny pro­blémů, které vyvrcholily později v Mnichově, v roce 1918? Není první republika, tak jako třeba řada hudebních hvězd, slavná hlavně proto, že zemřela brzy a tragicky? Jak se měnily názory Evropy a světa na Čes­koslovensko během jeho historie? Jsme potomci Jana Husa, nebo husitů? Mohou být po takové historii, jako je ta česká, stát a jeho občané státotvorně plnohodnotní a sebe­vědomí?

Tyto a další otázky položili moderátor televizního cyklu Historie.cs Vladimír Kučera a Karel Kučera osobnostem z různých oblastí a různých názorů. Odpovídali na ně Petr Blažek, Jana Čechurová, Evžen Gál, Anna Hogenová, Lada Hubatová-Vacková, Petra Ježková, Daniel Kroupa, Karel Kučera, Vladimír Kučera, Jindřich Marek, Miroslav Michela, Karel Oliva, Petr Pithart, Maciej Ruczaj, Jan Rychlík, Michal Semín, Karel Schwarzenberg, Matěj Spurný, Martin Škorpík, Jana Švejdová, Kateřina Tučková a Stefan Zwicker.

Diskusní večer na téma rezonující v knize rozhovorů Stálo to za to? je věnován nedávno zesnulému, výjimečnému publicistovi Vladimíru Kučerovi.

Moderuje Karel Kučera.