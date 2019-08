The Sherlocks v Praze

Po úspěchu na letošních United Islands of Prague se v listopadu vrátí do Prahy sheffieldská rocková parta The Sherlocks. Na koncertě 20. listopadu v Café V lese představí své druhé studiové album s názvem Under Your Sky. Kromě podzimní Prahy letos u nás zahrají bratři Kiaran a Brandon Crook a Andy a Josh Davidson také v červenci na Colours of Ostrava.

The Sherlocks přišli s odvážným plánem: vrátit britskému kytarovému indie rocku zapomenutý lesk. Neskrývají přitom své vzory – Arctic Monkeys, Kings of Leon nebo The Libertines – kterým nejednou předskakovali a dočkali se uznání i od samotného Noela Gallaghera. Ten si na kapele považuje hlavně chytlavých melodií a energie prýštící z debutu Live for the Moment, který se vyšplhal na šesté místo britské hitparády. První turné s albem The Sherlocks spolehlivě vyprodali, představili se na festivalech v Leedsu a Readingu a vydali se s ním i do Spojených států.