Letos v říjnu se v Praze uskuteční již 9. ročník největší světové soutěže v natáčení filmů v omezeném čase – 48 Hour Film Project. Vítězný snímek bude příští rok reprezentovat českou metropoli v Rotterdamu na celosvětovém finále v konkurenci filmů z dalších zhruba 130 měst. Nejlepší z nich se probojují na slavný festival v Cannes. V Praze se letos změnili producenti soutěže, nově ji organizují zkušení filmaři Štěpán Etrych (Aquarius Pictures) a David J. V. Schöbl (Blue Lune Productions).

Registrace filmařů pro letošní pražský ročník právě začala na webu soutěže https://praha.48hfp.eu. Natáčení se uskuteční o víkendu od 11. do 13. října, promítání snímků na plátně Kina Dlabačov a slavnostní vyhlášení vítězů pak hned o následujícím víkendu.

Co je 48HFP?

Bláznivý filmařský víkend bez spánku

Základní myšlenka The 48 Hour Film Project neboli 48HFP je jednoduchá. V pátek večer na zahájení akce si týmy filmařů vylosují žánr, který budou točit, a následně se dozví povinné prvky, které musejí do svého snímku zakomponovat: jde o postavu, repliku a rekvizitu. Jak s nimi naloží, je čistě na jejich kreativitě, nicméně hotový film o délce 4 - 7 minut musejí odevzdat nejpozději za 48 hodin - tedy v neděli večer.