Set phasers to fun and beam yourself to 15.3.2020, Forum Karlín for an unforgettable night with the one and only WILLIAM SHATNER, live on stage. Diváci se mohou těšit na promítání kultovního filmu Star Trek II: The Wrath of Khan na velkém plátně, po kterém bude následovat talk-show s „kapitánem Jamesem T. Kirkem“.

Vstupenky v cenovém rozpětí 750 – 3.650,-Kč budou v prodeji od července 2019 v obvyklých předprodejních sítích. K dispozici bude i omezený počet VIP vstupenek, které zahrnují prémiové sezení a příležitost vyfotografovat se s panem Shatnerem. Nenechte si ujít příležitost prožít nezapomenutelný večer s naprostou hollywoodskou legendou. William Shatner bude s diváky sdílet fascinující a vtipné příběhy ze své více než padesátileté úspěšné herecké, producentské, režisérské, ale i spisovatelské kariéry. Fanoušci budou mít na závěr při Q&A (Otázky & odpovědi) možnost pokládat mu své vlastní dotazy. Uvádí JV Classics s.r.o. ve spolupráci s Mills Entertainment, Backlot Project a festivalem Future Gate. Film bude uveden v původním znění s titulky, talkshow bude tlumočena do českého jazyka.