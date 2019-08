Zpěvačka z New York City Roxanne Fontana v současné době žije v Anglii a během posledních deseti let nahrává převážně singly, svou kariéru začala v klubu CBGB. Žánrově se pohybuje od folku přes psychedelii až k elektronice. Mimo jiné točila se špičkovými lidmi jako Gordon Raphael (The Strokes), Jack Douglas (John Lennon, Patti Smith) a Dino Danelli (Young Rascals).

https://www.youtube.com/watch?v=dMv_dTmSz_Y

https://www.youtube.com/watch?v=0btklQf47jg

ArchAnděl MichAel

je semiakustický kvartet z Prahy, který vznikl na jaře tohoto roku. Složení - Hana Gasseldorferová (kajo, zpěv), Petr Kumandžas (basa zpěv), Michael Kyselka (kytara, zpěv) a Jan Rupprich (kytara, zpěv). Krom tvorby autorské hrají z repertoáru The Velvet Underground, Vladimira Vysockého a dalších.