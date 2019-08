Stand Up Comedy - Muži o ženách - Loď Tajemství bratří Formanů - 2.8.2019 v 19:30

Komici z televizního pořadu Comedy Club, Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan, budou bez obalu rozebírat téma Muži vs. Ženy. Vše, co jste chtěli vědět o tom, co si myslí muži o ženách, ale báli jste se zeptat, se dozvíte na Stand Up Comedy Muži o ženách.