Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vypadá cesta sbírkového předmětu od chvíle, kdy se dostane do muzea? Víte například, co se s předměty děje v restaurátorských dílnách, kdo se o ně stará nebo jak jsou v depozitářích uloženy? Nejen na tyto otázky vám odpoví výstava Tajný život sbírek, která návštěvníkům nabízí pohled do jinak skrytého nitra muzejního provozu.

Historické muzeum, které je jednou z několika částí Národního muzea, pokračovalo i v době rekonstrukce Historické budovy v péči o své sbírky a v jejich obohacování. Soustavně je doplňovalo prostřednictvím darů, nákupů, sběrových akcí, nálezů, výměn, převodů či výzkumů. Jen ve formě darů získalo v posledních dvou letech 4949 předmětů, koupí doplnilo svoje sbírky o dalších 287 položek. Za stejné období bylo zrestaurováno 624 artefaktů a konzervací prošlo 3415 předmětů. Veškerá tato práce si vyžaduje nemalé úsilí kurátorů, restaurátorů, správců sbírek nebo digitalizačních pracovníků. Práce muzejních profesionálů navíc mnohdy přináší nové informace o starých a zdánlivě dobře známých předmětech.

Výstava je přístupná po schodišti z východní dvorany muzea.