Thurston Moore Group v Praze

Thurston Moore, který patří od 80. let, kdy založil Sonic Youth, mezi nejvlivnější osobnosti alternativní rockové scény, se po pěti letech vrací do Lucerna Music Baru, aby zde společně se svou kapelou představil nové album Spirit Counsel. To vyjde 20. září na Thurstonově vlastním labelu Daydream Library Series.

Album obsahuje skladby nahrané v letech 2018 a 2019 včetně epických skladeb jako Alice Moki Jayne, 8 Spring Street anebo Galaxies, což je symfonické dílo, které nahrávalo 12 muzikantů hrajících na dvanáctistrunné elektrické kytary.