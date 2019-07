Tutáč a zapomenutý orchestr země snivců: udílení poct festivalu …příští vlna/next wave…

V RÁMCI ZVRHLE SLAVNOSTNÍHO A TAKY SNIVÉHO VEČERA BUDOU JIŽ POOSMNÁCTÉ UDĚLENY POCTY ZA ALTERNATIVNÍ UMĚNÍ V ŠESTI KATEGORIÍCH.

„Udílení všech uměleckejch cen a vyznamenání jsem nacpal do jednoho dne, aby byl zbytek roku svatej klid,“ říká letošní moderátor, věčně budoucí ministr kultury Tutáč. „Ale když někdo pro tenhle nešťastnej národ udělá i něco jinýho, než že ho utáhne na vařený nudli svýho pseudoumělčickýho píárka, nebo založí polofašistickou stranu, jsem ochotnej udělat výjimku a poctít ho extra, v extra den. Nejsem malichernej, a když na to přijde, je se mnou větší inteligentní sranda než s celym Ebenem, když uvádí ty svoje hvězdy tančej nebo Barťákův lázeňskej kinomejdan. A při tý pěkný příležitosti vzpomenem taky na další lidskej rozměr Václava Havla, poněvadž toho není nikdy dost. Jo, a těšte se i na pěknou hostesku, co má vystudovanou soukromou vejšku!“ uzavírá faraónská osobnost ministra.

Tento ministr dokázal do praxe prosadit myšlenku osmdesáti procent státního rozpočtu na národní kulturu a trvá na tom, že k předání Poct potřebuje na scéně Divadla Komedie výkonný mixér a Zapomenutý orchestr země snivců, který se s více jak desetičlenným hudebním tělesem chystá zaplnit hudbou a zvukem celý prostor divadla. Ve foyer divadla také uslyšíte hudební nástroj Orloj snivců. Jaroslav Kořán, mluvčí tohoto hudebního tělesa čisté improvizace inspirujícího se místem a časem podotknul: „Jsme sami velmi zvědaví. A těšíme se, jak tento večer vlastně dopadne a jaká hudba, jaký zvuk se bude ozývat, linout, kvílet, ťukat, bušit, budit, uspávat, bublat a snad i pořádně znít.“