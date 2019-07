Metallica Symphonic Tribute

Hudba skupiny Metallica symfonicky !! Po velkém úspěchu v Polsku máte možnost poprvé i v Česku navštívit úžasný mezinárodní projekt nazvaný Music of Metallica band - symfonic. Uvidíte jednu z nejlepších Metallica cover kapel na světě SCREAM INC. obklopenou symfonickým orchestrem.

Na koncertě uslyšíte největší hity Metallicy v symfonickém aranžmá přesně jako na albu S & M. Téměř dvě hodiny klasického rock-metalu v neuvěřitelném provedení. Nenechte si to ujít! Vždyť letos je to právě 10 let od vydání alba S & M. Kapela Scream Inc. byla založena v roce 2008, následně sklidila velký úspěch a stala se jednou z nejdůležitějších Metallica tribute kapel ve východní a střední Evropě. Koncerty jsou předem vyprodané. Její Youtube kanál má množství odběratelů hlavně z USA a EU. Zároveň je to první tribute kapela se symfonickým orchestrem. Jeden z jejích nejlepších koncertů se uskutečnil v dubnu 2016 na moskevském Kremelském náměstí před 6-tisícovým publikem. Toto byl dosud největší Metallica tribute koncert na světě. Nenechte si ujít show s nejlepší Metallica tribute kapelou.