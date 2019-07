The LaFontaines v Praze

Od hip hopu, přes rock až po drum and bass. Do Prahy se vrací skotská multižánrová kapela The LaFontaines. Pražské Rock Café si vybrala jako jednu ze zastávek v rámci jejich tour k nejnovějšímu albu Junior. The LaFontaines jsou jedinečnou kombinací hned několika žánrů a jedním z nejskloňovanějších jmen současné skotské hudební scény.

Koncerty The LaFontaines jsou pohlcující, živé a zaručují jen ten nejlepší zážitek. Přijďte si užít jedinečnou skotskou hudební přehlídku.

Jako support vystoupí skotská popová zpěvačka Be Charlotte.