Letos na podzim budou mít čeští diváci možnost úplně poprvé zažít kabaret Crazy Horse Paris – jedinečný francouzský kulturní fenomén, který již 65 let přináší na světová pódia úchvatný pařížský půvab. Tento nejokázalejší pařížský kabaret přijede do Prahy v rámci svého mezinárodního turné „Forever Crazy“, které vás okouzlí od 5. do 9. listopadu 2019 v divadle Hybernia.

Program „Forever Crazy“ přináší ta nejlepší vystoupení legendárního kabaretu jako sérii dokonale esteticky a vizuálně propracovaných výstupů, ve kterých září kulturně rozmanitý soubor deseti uhrančivě krásných tanečnic s klasickým tanečním vzděláním. Celkový dojem navíc umocňují světelné efekty a projekce.

Kabaret Crazy Horse Paris umně balancuje na hraně umění a zábavy jako jedinečný kaleidoskop krásy, elegance, vášně a preciznosti, který si rozhodně nesmíte nechat ujít!