Půl roku na cestě a jak se z toho nepodělat (Praha)

Zábavně pojatý stand up pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dlouhodobém cestování.



Za více než šest měsíců se mi podařilo objet půlku asijského kontinentu, objevit pár řádně zapadlých koutů světa a zdárně přežít všechny nástrahy čekající za každou novou hranicí.



Myslel jsem si, že se budu bát cestovat sám. Myslel jsem si spoustu věcí … A časem jsem došel k závěru, že potulovat se takovou dobu někde mezi Indií, Čínou a Tádžikistánem je nekončící úlet, kdy nemá smysl cokoliv předpokládat, protože všechno je nakonec úplně jinak.



Přemýšlíte o podobné cestě a trápí vás pár nezodpovězených otázek? Jste zvědaví, co takového člověka čeká a nemine?



- Nebudu vám lhát, že se dá cestovat zadarmo, ale povyprávím jak najít rovnováhu mezi bídou a zážitky.



- Nedozvíte se ode mě nic o zázračném sebepoznání, ale prozradím, jak se z podobného podniku nezbláznit.



- Nejsem všeználek, ale pokusím se shrnout, co mě tato cesta po praktické stránce naučila.



- Nevím, jak si najít ideálního parťáka, ale řeknu, jak jsem se přestal bát cestovat sám. A jaké to bylo cestovat ve dvou.



- Nechci se rozplývat o tom, jak skvělí lidi všude jsou. Představím vám ty nejzajímavější, které jsem potkal.



- A především vás nemíním nudit, protože k tomu všemu se vážou řádně bizarní historky a situace.



KDO TO MÁ NA SVĚDOMÍ:



Přednáší Kuba Venglář ze Za horami.cz.



PRAKTICKÉ INFO:



Vstupné: 130 Kč, studenti a senioři 100 Kč.

K dispozici je také pár "low cost" míst na stání za 100 Kč - tato cena platí pouze v předprodeji.