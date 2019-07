Ví vaše děti, jak se chovat ke zvířatům a jak jim porozumět? Přijďte na speciální seminář pro děti s RNDr. Františkem Šustou, odborníkem na prevenci před napadením psi. V dnešní době je téma vztahů mezi dětmi a zvířaty velice aktuální. Jen v Praze připadá na každého desátého obyvatele jeden pes. Děti se tak kontaktu s nimi ve městě nevyhnou a je potřeba, aby se naučili základní pravidla, jak se ke zvířatům chovat a jak jim porozumět, aby se jim nic nestalo. Vaše děti by měly znát a osvojit si základy komunikace se zvířaty a principy bezpečného chování.

CO SE DĚTI NA SEMINÁŘI NAUČÍ? ► pochopí rozdíl mezi lidským a zvířecím jazykem ► naučí se základy psí řeči a chování ► dozví se co dělat, pokud na ulici potkají psa ► jak a kde psa hladit, jak si se psy hrát ► naučí se prevenci Seminář je pro návštěvníky areálu zdarma! ► sraz je 10 minut před začátkem semináře na sportovním hřišti (pod kurty na plážový volejbal, vedle recepce Sport). ► akce probíhá pouze za dobrého počasí. Budete-li v té době návštěvníkem Hostivařské přehrady, je pro Vás naše akce přes letní prázdniny ZDARMA. V případě, že přijdete na naše tématické semináře, je nutné uhradit pouze poplatek za vstup do areálu Hostivařské přehrady. KDY A KDE? 26.7.2019 16:00 - 26.7.2019 17:00 Areál koupaliště Hostivař Praha 10 K Jezeru 1 CENA: semináře jsou zcela ZDARMA!