Up End Down v Praze

Cirk La Putyka letos na podzim slaví 10 let! 10 let od založení souboru, 10 let společné novocirkusové cesty. La Putyka, Up End Down, Slapstick Sonata... úspěšná představení, která se stala na dlouho součástí reportoáru. Přijďte je zažít do prostor, ve kterých vznikala a měla premiéru: La Putyka v Divadle Archa. Up End Down v La Fabrice. Slapstick Sonata na Nové scéně Národního divadla - navíc ve výjimečné derniéře.

Up End Down: 9. a 10. října, 2019, La Fabrika

La Putyka: 24., 25., 26. října 2019, Divadlo Archa (bonus k představení 25. října – diskuse, výstava fotografií a DJ)

Slapstick Sonata: 25. listopadu 2019, Nová scéna Národní divadla - derniéra