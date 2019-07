Novosvětská a vánoční hudba

DIRIGENT: JAROSLAV VODŇANSKÝ

SYMFONICKÝ ORCHESTR BEDŘICHA SMETANY/ SMETANA SYMPHONIC ORCHESTRA / – 42HUDEBNÍKŮ V ORCHESTRU

MEZZOSOPRANO: MARTINA BAUEROVÁ

90 minut bez přestávky

Program:

W.A.Mozart – Figarova svatba (předehra)

A.Dvořák – Dvě Biblické písně

Symfonie č.9 „Z Nového světa“, E Moll Op. 99

H.Purcell – Rondeau

M.Praetorius – Vánoční hudba

G.F.Händel – Arie – Ombra mai fu

Arie – „He shall feed His flock“ z Mesiáše

J.S.Bach – Air

Arie z Magnificatu

A.Corelli – Vánoční pastorale

F.Schubert – Německý tanec

C.Franck – Panis angelicus

F.Liszt – In dolce jubilo

R.Schumann – Snění

A.Dvořák – Humoreska

F .X.Gruber – Tichá noc

J.F.Wade – Adeste fideles