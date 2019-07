Summer Camp v Music City: Workshop Samurai of Singing

Pěvecký workshop v rámci Summer Campu v Music City je určen jak začátečníkům, tak pokročilejším zpěvákům. Dozvíte se více o tom, jak hlas „nazvučit“, jak se správně rozezpívat, jaké existují pěvecké techniky, co to znamená pro zpěváky„rejstřík“, jak správně zpívat na mikrofon, jak se pohybovat na pódiu, jak správně frázovat, zvládnout výraz písně, co to je improvizace, nebo jak hlas použít jako terapeutický prvek.