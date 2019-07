Summer Camp v Music City: Workshop Kreativní hudba

V rámci Letní hudební školy v Music City můžete navštívit workshop „Kreativní hudba“, který rozvíjí kreativní myšlení, propojuje svět hudby a výtvarného umění, rozvíjí hudební a umělecké schopnosti a pomáhá objevovat vlastní možnosti. V rámci workshopu se dozvíte více o správném používání hlasu, které lze využít i jako terapeutický prostředek. Pokud jste si vždy říkali, že byste na něco chtěli umět hrát, a dosud nevíte na co, budete mít možnost si vyzkoušet různé nástroje, o kterých se dozvíte spoustu zajímavých informací, vyzkoušíte si dramatizaci písně, což je jedna ze zajímavých hudebních, ale také sebepoznávacích technik a v neposlední řadě lze vyzkoušet techniku nahodilého kreslení do hudby, která může prozradit spoustu zajímavostí z našeho podvědomí. To všechno se odehraje pod vedením zkušených lektorů Hany Melcrové a Karolíny Stejskalové v prostorách Music City, kde si budete moci dát výbornou kávu, něco dobrého na zub a projít si všechna hudební oddělení.

Workshop je vhodný jak pro pokročilé, tak pro začátečníky. Na workshop se můžete přihlásit samostatně, ale také ve více lidech. Při koupi dvou lístků dohromady získáte slevu.