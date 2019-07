Tom Walker v Praze

Původem skotský zpěvák a skladatel Tom Walker patří k největším objevům posledních několika let. Držitel letošní ceny Brit awards v kategorii začínajících umělců prorazil s písní Leave A Light On. Mezi jeho fanoušky patří královská rodina i Jamie Olliver. V Pražské Roxy představ 29. října letošní album „What A Time To Be Alive“. Vstupenky od 26. července na fource.cz.