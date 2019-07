Michael Malarkey v Praze

Americký písničkář Michael Malarkey se vrací do Prahy s chystanou druhou deskou, kterou nahrával v Anglii. V klubu Roxy zahraje nové i starší písně. Malarkey se proslavil rolí upíra Enza v seriálu Upíří deníky a jak sám říká, cítí se být víc hudebníkem. Po několikaletém působení v punkových kapelách vydal předloni debutové album „Mongrels“, se kterým se žánrově přiblížil svým vzorům Leonardovi Cohenovi a Tomovi Waitsovi. „Vím přesně, co chci zpívat a své představy se snažím co nejvíc naplňovat. Nejsem ničí produkt,“ říká Malarkey.

Vstupenky v prodeji od 24. července.