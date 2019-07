Cestovatelský stand-up: Cysta kolem světa - O stopování, kalašnikovech a japonském pornu

Vousatý volnomyšlenkář a labužník si jednoho dne rozhodl splnit prostý sen – podniknout cestu kolem světa. Sbalil si to nejdůležitější, stoupl si k silnici a zvedl palec. Myslel si, že všechno půjde hladce a podle plánu. Ale ouha. Osud mu zamíchal karty lépe než samotná Jolanda. Na východě Evropě na něj dýchly silné ozvěny divokých 90. let. Tajil se mu dech nad nádhernými íránskými pohořími. Hlavně díky tomu, že tam dostal horskou nemoc.

Zakusil kompletní pákistánské menu – bezmeznou rozžhavenou poušť, silný černý čaj podávaný místními i vlastní vojenskou eskortu po zuby ozbrojenou kalašnikovy. Jen co se dostal ze spárů čínských paragrafů, tak narazil na bizarnosti, při kterých mu jeho dozimetr naměřil přes 5000 jednotek Jaromíra Soukupa. Přijel do Japonska jako pomyslný student prvního ročníku a odjížděl s Ph.D. z oboru „specifika japonských pornografických žánrů“. Objevil pozoruhodnou souvislost mezi spokojeností Kanaďanů a kouřením jedné sušené rostliny. A to není všechno. Do této anotace se například vůbec nevešla zmínka o tom, jak na vlastní kůži zažil povodně v gruzínských horách! Sečteno podtrženo. Zaplaťpánbůh, že to nedopadlo podle plánu, protože jinak by neměl o čem na této přednášce vyprávět.