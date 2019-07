Hostivařská 15°

Pivní běhy jsou zcela nový a ojedinělý seriál 3 závodů v běhu, který oslovuje milovníky běhu, krásné přírody i dobrého piva a dokazuje, že doběhnout “na jedno” se opravdu vyplatí! Seriál zavítá do vybraných pivovarů a pohostí závodníky nejen parádním běžeckým závodem v přírodě, ale nabídne netradiční podívanou do výroben, hal, skladů a dalších běžně nepřístupných částí pivovaru a potěší ochutnávkou tradičního piva, a to jak na občerstvovačkách na trase, tak i před startem a v cíli!

Nejrychlejší závodník si samozřejmě vyběhne hned celý SUD. Každý ze závodů nabízí jednu trasu, a to na vzdálenost rovnu stupni místního piva.

Doprovodné závody dětí rozběhnou každý závodní den. Tyto závody hostí lev Alex a všechny děti registrované online na nich mají startovné ZDARMA.