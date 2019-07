Neuvěřitelně charizmatická soulová zpěvačka a pianistka Davina se svojí kapelou vystoupí poprvé v Praze! Davina & The Vagabonds čerpají z posledních sto let americké hudby a v rámci jejich show můžeme slyšet vlivy osobností a kapel jako byli Fats Domino, Preservation Hall Jazz Band, Aretha Franklin nebo Tom Waits. Jejich hudba čerpá nejen z blues a soulu, ale můžeme v ní slyšet i názvuky New Orleans, duši Memphisu, divadelních momentů ála Kurt Weill a také gospelu. Davina bývá přirovnávána k Ettě James, Amy Winehous, Janis Joplin, Billie Holiday a Betty Boop, ale v tomto případě přirovnání nestačí, jelikož Davina je opravdový originál! Nenechte si ujít strhující koncert plný tklivého blues, funkových dechových rifů a zemitého chraplavého hlasu jedinečné zpěvačky!