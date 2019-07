Ethan Iverson/Joe Sander/Jorge Rossy (USA)

Pianista Ethan Iverson je u nás velmi dobře znám hlavně ze svého působení v kapele The Bad Plus, kterou spoluzakládal a dlouhá léta vedl. Bubeník Jorge Rossy byl po dlouhá léta členem legendárního tria Brad Mehldaua. A konečně kontrabasista Joe Sanders je pro svou všestrannost jedním z nejvyhledávanějších současných hráčů. Během své kariéry doprovázel mnoho předních světových hráčů (Herbie Hancock, Jimmy Heath, Wayne Shorter). V repertoáru tria jsou originálně pojaté aranže standardů i vlastní kompozice, přičemž interpretační a sólové schopnosti všech členů tria jsou neskutečné. Trio ctí základ jazzové hudby, který má bravurně zvládnutý, ale posouvá ji dále do 21. století. Synergie kapely pohltí posluchače a vtáhne je do improvizovaného hudebního světa zvaného Jazz!