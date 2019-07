The Comet Is Coming v Praze

Londýnská postjazzová hvězda poprvé v Čechách!! Sestava vznikla před šesti lety v Londýně, když se k funkové dvojici bicí-klávesy na podiu spontánně připojil saxofonista Shabaka Hutchings, příležitostný člen skupiny Arkestra, která navazuje na odkaz snad největšího jazzového vizionáře Sun Ra. Ke jeho krédu „uchovat si vynalézavost i když hrajete na konvenční nástroje“ přidala trojice další: rozvíjet jazzové myšlení a aplikovat je do taneční roviny. The Comet nepracují se samply či notebooky, užívají klasické syntezátory ze 70. let.

The Comet IS Coming přijíždí do Prahy se svým novým albem Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery které vydal legandárnílabel Impulse!