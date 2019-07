Martina Fišerová je zpěvačka a muzikantka s jazzovým backgroundem, která v současnosti působí v New Yorku. Českému publiku je známá díky svým autorským akustickým projektům a také díky spolupráci s mnoha výraznými osobnostmi naší i mezinárodní scény: Laco Deczi & His Celula New York, Impuls, Walter Fischbacher, Jan Kořínek & Groove, Bharata Rajnošek, Jaryn Janek (autorská spolupráce na jeho debutovém albu Ty Lidi) nebo Brian Charette (CD Clearing Fields). Její autorská deska Shift byla velmi vřele přijata odbornou i laickou veřejností. Kytarový virtuóz Lee Ritenour o ní napsal: „...kombinací jazzu, popu a akustické hudby vytvořila svůj vlastní styl... Martina Fišerová stojí za poslech!“ Na koncertě v Jazz Docku ji doprovodí Jaroslav Friedl, Jaryn Janek a Filip Jeníček.