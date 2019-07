Manifesto Smíchov / Opening Weekend

Více hudby, více dobrého jídla a více drinků! Už teď se nemůžeme dočkat, až se do toho pustíme. Tato čtvrť si to zaslouží.

PROGRAM:

19.7. 19:00 Zpěvačka Zea

Náhoda občas vnese do života nečekané impulsy. Své o tom ví modelka, tanečnice, herečka a aktuálně především zpěvačka Alžběta Ferencová aka Zea.

19. 7. DJ Sta

O afterparty se postará zakladatel labelu Zenith music- DJ Sta. Těšte se na stylové housové podbarvení.

RESTAURACE:

Miska by Zátiší

Yazu by Sasazu

Alebrijes, Cocina Mexicana

Faency Fries

PokeHaus

The Craft: Cheese & Steak

Pivní bar od Plzeňského Prazdroje a Vinohradského pivovaru

Le Valmont, bubble bar

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ vám celý víkend budou čepovat mistři svého oboru:



RICHARD MÁŠA - vítěz prominentní soutěže Master Bartender

TOMÁŠ KRČMÁŘ - druhé místo v soutěži Master Bartender

VINOHRADSKÝ PIVOVAR vám načepuje svou oblíbenou APA 12