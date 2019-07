Dvořák, Škapa, Kaláb, Olmer

Poprvé se na skupinové výstavě představí umělci, které pojí magická značka D-S-K a společná graffiti minulost. Jsou to členové asi nejznámější české graffiti crew DSK (Da Style Killas), kteří přerostli rámec klasického graffiti a dnes jsou výraznými osobnostmi různých forem vizuálního umění mezinárodního kontextu. Ve složení umělců Michal Dvořák (ROMEO), Michal Škapa (TRON), Jan Kaláb (CAKES) a Matěj Olmer (BIOR) se výstavní prostor promění v genezi jejich cesty od pouličního graffiti devadesátých let po současnou tvorbu. Prezentaci umělců povede spojující linie od vzniku jejich party v roce 1994 přes období transformace k individuálním malířským přístupům každého z nich. Po letech, co se objevují na profesionální umělecké scéně individuálně se poprvé podařilo ukázat jejich tvorbu i společně.

