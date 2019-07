JAF 34 • vernisáž konceptu Empty •

Revoluce nebo evoluce? Inovativní projekt vystupující pod pseudonymem JAF 34 si Vás dovoluje pozvat na vyvrcholení audio-vizuálního konceptu Empty, které se uskuteční 18. 9. 2017 ve VNITROBLOKU v Praze. Ačkoliv kde kdo může říct, že žijeme v pokrokové a moderní době, tak na současném umění nic takového vidět není.

V čase uměle tvořené popkultury na zakázku, která je významově prázdná, se v Praze zrodil nápad na koncepční projekt umělce JAF 34. Ten si klade za cíl vytvořit futuristicky pojaté dílo s opravdovým sdělením a to za použití pestré škály nejrůznějších mediálních prvků. Žijeme ve 21. století, a zatímco se technologie a podoba světa rapidně mění a jde v před, umění by ve své evoluci nemělo zaostávat. Projekt tvoří hudební album, kde na každém tracku pracuje pod akronymem JAF 34 jiné složení hudebníků a utváří tak originální písně, které vypráví dohromady jeden příběh alternativě rockovým jazykem v kombinaci s elektronikou. Vizuální část projektu není pouze doplňkem, ale samostatným a suverénním významovým prostředkem, který je hudbě vyrovnaným partnerem. Záhadná hudební videa, velkoformátová chromová plátna a futuristické plakáty vytváří jeden pospolitý celek a nutí člověka k zamyšlení. Projekt JAF 34 vyvrcholí kombinací koncertu, vizuální show a výstavy 18. 9. 2017 ve VNITROBLOKU v Praze. Pokud dychtíte po originálním prožitku vymykajícím se všemu, co se na vás denně odevšad chrlí, nenechte si to ujít.