Zpěvačka a herečka Dorota Nvotová patří k nejvýraznějším osobnostem slovenské scény. S vydáním svých alb sice nespěchá, ale zato je to vždy veliká událost. Aktuální album More natočila a vydala koncem roku 2018, skoro po šesti letech od posledního alba Just! Album More je hudebně i textařsky-jako vždy-Dorotin autorský materiál „od piána“, tentokrát však pojatý a zaranžovaný zcela jiným způsobem. Zazní skladby inspirované cestovatelskou duší zpěvačky, skladatelky, herečky, spisovatelky ale i publicistky Doroty Nvotové. Album bude na koncertě k dispozici ve formě CD i LP s podpisem autorky.