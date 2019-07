Toni Byrd Band (USA)

Charizmatická americká zpěvačka Toni Byrd na svém evropském turné zavítá i do Jazz Docku. Disponuje nádherným oduševnělým hlasem, skvělým frázováním a rytmem a velkou znalostí moderního jazzu, ze kterého je vystavěn její repertoár.

Je také autorkou vlastních písní a v minulosti získala několik významných hudebních ocenění (např. Jazz Awards for Best Black Female Jazz Record za album Autumn In New York, nebo semifinalistka Sarah Vaughn International Jazz Vocal Competition v roce 2014). V současné době sídlí v Atlantě, kde se stala výraznou osobností tamní scény. Toni Byrd s sebou do Evropy přiváží klasickou straight-ahead-jazzovou kapelu, složenou z předních hudebníků z Atlanty: Toni Byrd – voc; Thomas Ladow – p; Ryan Goodwin – dr; Stephen Blair – b; Saunders Jones – sax; Brian Cunningham – tr.