Boston Massacre Friday the 13TH

Funk the Juice Vám už 2 roky přináší to nejlepší z Hip Hopu a tentokrát tomu není jinak. V pátek 13ého září v Café v lese vystoupí jeden z headlinerů a zabiják minulého Hip Hop Kempu, bostonský M-Dot se svojí crew EMS. Jako support pro Vás máme opět to nejlepší z české scény.

Elka, jeden z předních freestyle battlerů a top MCs, s sebou bude mít pár kumpánů, co to umí i na majku i za gramcema. Pátek 13ého je náš oblíbený den, a proto jsme se rozhodli udělat tento Bostonský masakr v Café v lese, kde se to vše odehraje a budou lítat hlavy. Kdo má náladu tak doražte v maskách, ale hlavně si připravte boty na kotel.